Fundo soberano da Arábia Saudita dobra participação na petroleira Aramco

O fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) dobrou para 8% sua participação na gigante do petróleo Aramco - informou a agência oficial de notícias SPA neste domingo (16).

O príncipe herdeiro e governante de fato, Mohamed bin Salman, anunciou a "transferência de 4% das ações estatais da Saudi Aramco para a Saudi Arabian Investment Company (Sanabil Investments)", conforme nota divulgada pela SPA.

A Sanabil Investments é uma empresa 100% controlada pelo fundo soberano saudita, denominado Public Investment Fund (PIF).

Esta nova operação "está alinhada com as iniciativas de longo prazo para estimular e diversificar a economia saudita" e reforça "a posição financeira e a classificação de crédito do PIF" liderado pelo príncipe herdeiro, disse a agência.

Após esta transferência, o Estado saudita continua a ser o maior acionista da petrolífera, com uma participação de 90,18%.

O príncipe herdeiro está fazendo um amplo programa de reformas para reduzir a dependência do país do petróleo, do qual é o maior exportador mundial.

