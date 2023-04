Exército e paramilitares sudaneses anunciam corredor humanitário para retirar feridos

O Exército e os paramilitares que se enfrentam desde sábado (15) no Sudão anunciaram a abertura de corredores humanitários neste domingo (16), a partir das 11h (horário de Brasília) e durante três horas, para a retirada de feridos.

Ambas as partes disseram que se reservam o "direito de responder, em caso de violação" do acordo.

Nesse contexto, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou hoje a suspensão de suas operações no Sudão, após a morte, na véspera, de três funcionários que trabalhavam para esta agência especializada das Nações Unidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nos vemos obrigados a suspender, temporariamente, todas as nossas operações no Sudão, enquanto analisamos a evolução da situação de segurança", informou a diretora da agência, Cindy McCain, em um comunicado divulgado mais cedo.

Os três trabalhadores humanitários morreram na região oeste de Darfur, no sábado, "enquanto cumpriam seus trabalhos para salvar vidas na linha de frente da crise alimentar mundial", acrescentou McCain.

"Todas as partes devem chegar a um acordo que garanta a segurança dos trabalhadores humanitários no terreno e lhes permita continuar fornecendo ajuda humanitária para salva vidas", enfatizou.

O Sudão vive neste domingo, pelo segundo dia consecutivo, confrontos entre o Exército e os paramilitares que disputam o poder após o golpe de 2021.

Pelo menos 56 civis, incluindo os três funcionários desta agência, e "dezenas" de combatentes de ambos os lados morreram nos combates com armas pesadas nas ruas da capital do país, Cartum, e em várias cidades, segundo o Comitê Central de Médicos do Sudão.

bur/sbh/avl/mb/tt

Tags