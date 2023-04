Bombardeio turco deixa dois mortos no Curdistão iraquiano

Pelo menos duas pessoas morreram, e outras duas ficaram feridas no Iraque, em um bombardeio atribuído à Turquia em uma área montanhosa do Curdistão autônomo no norte do país - informou uma autoridade local neste domingo (16).

Os ataques com drones, ocorridos na noite de sábado ao oeste da cidade de Penjwen, perto da fronteira com o Irã, tiveram como alvo um veículo que transportava combatentes curdos turcos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), disse outra autoridade local à AFP, que não quis revelar sua identidade.

Há décadas, o conflito entre a Turquia e o PKK, considerado "terrorista" pelo governo turco e por seus aliados ocidentais, estende-se ao norte do Iraque, onde ambos os lados têm posições militares, ou bases de retaguarda.

Haval Abubaker, governador da província de Suleimaniyeh, onde fica Penjwen, manifestou sua "preocupação" com os "ataques" contra a região, em uma conversa por telefone com o primeiro-ministro do Curdistão autônomo, Masrur Barzani.

"Segundo os elementos preliminares da investigação, duas pessoas morreram, e outras duas ficaram feridas por estes ataques", informou um comunicado publicado pelo governador nas redes sociais, sem dar a identidade das vítimas, ou sua possível filiação ao PKK.

