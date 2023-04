Suspensa busca de três alpinistas desaparecidos no Everest

As equipes de resgate suspenderam a busca por três alpinistas nepaleses desaparecidos no Everest desde a última quarta-feira - disseram autoridades locais neste sábado (15).

Os três cruzavam a Cascata de Gelo Khumbu na quarta-feira (12) como parte de uma missão de abastecimento, quando um bloco de gelo caiu, arrastando-os para uma fenda profunda.

"Depois de várias tentativas de busca e resgate, as operações foram suspensas. Estão enterrados a uma grande profundidade, e não parece possível recuperar os corpos", disse à AFP Bigyan Koirala, do Departamento de Turismo.

A Cascata de Gelo Khumbu é uma extensão perigosa e instável, a qual todos os alpinistas precisam atravessar a caminho do pico da montanha, de 8.849 metros de altitude.

"Esta manhã voltamos a procurar por eles e conseguimos localizar a área, mas não foi possível trazê-los de volta para casa", disse Mingma Gyalje Sherpa, da empresa de expedição Imagine Nepal, no Instagram, na sexta-feira (14).

A empresa também publicou condolências em sua conta no Instagram.

Guias nepaleses, normalmente da etnia sherpa que vivem nos vales ao redor do Everest, são a espinha dorsal da indústria de montanhismo do Himalaia e respondem por cerca de um terço das mortes no Everest.

