Putin concede cidadania aos brasileiros Malcom e Claudinho

Ambos os jogadores, que já integraram a seleção olímpica brasileira, atuam pelo Zenit São Petersburgo e poderiam defender no futuro a seleção da Rússia.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu a cidadania russa aos jogadores brasileiros de futebol Malcom e Claudinho, ambos do Zenit São Petersburgo, segundo decreto oficial publicado nesta sexta-feira (24/02), no mesmo dia em que a guerra na Ucrânia completou um ano. A vontade de se naturalizar russos partiu dos próprios jogadores. No último sábado, o diretor-geral do clube, Alexandr Medvedev, havia informado que os dois atacantes tinham recebido autorização para receber a nacionalidade russa e que estavam pendentes da definição da data da cerimônia de juramento. O dirigente ainda destacou que a obtenção da cidadania por Malcom e Claudinho não significa que eles poderão jogar imediatamente pela seleção da Rússia. "A cidadania do país não é o equivalente à cidadania esportiva. Deve levar algum tempo para que possam jogar pela seleção russa", disse Medvedev à agência de notícias estatal TASS. Os dois jogadores teoricamente podem defender a Rússia, embora ambos tenham feito parte da seleção olímpica do Brasil que conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021. Em 2020, a Fifa flexibilizou as regras para jogadores que já defenderam um país possam no futuro atuar em outra seleção. Em setembro do ano passado, o Zenit anunciou que os jogadores desejavam obter a cidadania russa. Malcom, de 25 anos, defende o Zenit desde 2019, enquanto Claudinho, de 26 anos, joga no clube de São Petersburgo desde 2021. Em julho do ano passado, o Zenit divulgou que os contratos de ambos tinham sido renovados até o fim da temporada 2026-2027. cn/bl (Efe)