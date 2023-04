PSG vence Lens (3-1) e fica ainda mais perto do título do Francês

O Paris Saint-Germain deu um grande passo rumo ao objetivo de manter o título da Ligue 1 francesa ao vencer em casa por 3 a 1 o Lens, segundo colocado e que disputou grande parte do jogo com um jogador a menos, neste sábado no esperado duelo da 31ª rodada.

Com 72 pontos, o PSG amplia para nove pontos a vantagem sobre o Lens (que tem 63), que neste domingo pode perder o segundo lugar na classificação, já que o Marselha (3º, com 61 pontos) está dois pontos atrás e recebe o modesto Troyes (18º).

"Gostaria que pudéssemos nos aproximar, mas obviamente o título irá para o Paris Saint-Germain, não há muita dúvida sobre isso", disse o técnico do Lens, Franck Haise, resignado após o jogo.

Já o discurso do treinador do PSG, Christophe Galtier, é bem diferente. "Não devemos pensar que está acabado", disse ele.

"Precisamos permanecer sérios e determinados para manter nossa liderança e não dar nenhuma esperança para as equipes que nos perseguem", acrescentou

Depois de o Lens ter ficado com dez jogadores devido à expulsão de Salis Abdul Samed aos 19 minutos, o PSG impôs a sua superioridade com gols de Kylian Mbappé (aos 31 minutos), Vitinha (37') e Lionel Messi (40'). O único gol dos visitantes foi marcado de pênalti por Przemyslaw Frankowski (60').

O Paris Saint-Germain perdeu os dois últimos jogos no campeonato no Parque dos Príncipes, contra Rennes e Lyon, o que tornava este jogo contra o Lens, time revelação da temporada, perigoso.

O cartão vermelho para Salid Abdul Samed aos 19 minutos por um pisão em Achraf Hakimi, porém, abriu caminho para o time da capital.

O primeiro gol da partida veio aos 31 minutos, quando Mbappé recebeu na área de costas para a baliza e na virada mandou um chute rasteiro e colocado. A assistência havia sido dada pelo português Vitinha, que marcou o segundo para o PSG aos 37 minutos, em chute de fora da área.

O terceiro veio dos pés de Lionel Messi (40'), que se impôs depois das vaias nos últimos jogos. O tricampeão mundial iniciou uma jogada de ataque com Mbappé, que devolveu de calcanhar para o argentino marcar com um chute cruzado.

No segundo tempo, Frankowski diminuiu para o Lens de pênalti aos 60 minutos.

O placar não se alterou mais e o PSG se aproxima assim de seu décimo primeiro título no campeonato francês.

"É uma vitória importante, é um prazer consegui-la. Aproveitamos bem a vantagem numérica no primeiro tempo, no segundo estávamos um pouco relaxados", admitiu o técnico do PSG, Christophe Galtier.

Na artilharia, Mbappé soma 20 gols e segue como líder isolado, agora com um a mais que o canadense Jonathan David, do Lille, e Alexandre Lacazette, do Lyon.

Na outra partida deste sábado, o Rennes subiu provisoriamente para o quinto lugar na tabela, graças a uma vitória em casa por 3 a 0 sobre o oitavo colocado Reims.

O quinto é o último da França a se classificar para as competições europeias da próxima temporada, embora o Lille (6º), a um ponto, possa superá-lo no domingo com o duelo contra o Montpellier (13º).

Com a vitória deste sábado o Rennes quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas no campeonato.

"Este jogo nos reconcilia com aquilo a que estávamos acostumados. Mostra que a minha equipe é forte na tempestade. Não estamos nos escondendo, não estamos no nosso melhor momento, mas é importante manter o rumo e fazê-lo contra uma das equipes mais difíceis de derrotar neste campeonato", avaliou o treinador dos bretões, Bruno Genesio.

Neste domingo se completa a 31ª rodada da Ligue 1 com sete jogos.

O Olympique de Marselha (3º) recebe o Troyes (18º) com o objetivo de alcançar uma vitória que lhe permita subir ao segundo lugar e ultrapassar o Lens.

Já o Monaco (4º), a três pontos do Marselha e da zona da Liga dos Campeões, tentará não falhar no jogo em casa contra o Lorient (10º).

--- Jogos da 31ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Toulouse - Lyon 1 - 2

- Sábado:

Rennes - Reims 3 - 0

PSG - Lens 3 - 1

- Domingo:

(08h00) Lille - Montpellier

(10h00) Strasbourg - Ajaccio

Auxerre - Nantes

Clermont-Ferrand FC - Angers

Brest - Nice

(12h05) Monaco - Lorient

(15h45) Olympique de Marselha - Troyes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 72 31 23 3 5 73 30 43

2. Lens 63 31 18 9 4 51 25 26

3. Olympique de Marselha 61 30 18 7 5 54 29 25

4. Monaco 58 30 17 7 6 63 42 21

5. Rennes 53 31 16 5 10 51 33 18

6. Lille 52 30 15 7 8 54 38 16

7. Lyon 50 31 14 8 9 49 34 15

8. Reims 47 31 11 14 6 40 32 8

9. Nice 45 30 11 12 7 38 28 10

10. Lorient 45 30 12 9 9 42 40 2

11. Clermont-Ferrand FC 40 30 11 7 12 31 41 -10

12. Toulouse 38 31 11 5 15 47 54 -7

13. Montpellier 37 30 11 4 15 46 50 -4

14. Nantes 31 30 6 13 11 32 42 -10

15. Auxerre 29 30 7 8 15 27 51 -24

16. Brest 28 30 6 10 14 34 48 -14

17. Strasbourg 26 30 5 11 14 38 52 -14

18. Troyes 21 30 4 9 17 38 64 -26

19. Ajaccio 21 30 6 3 21 21 55 -34

20. Angers 14 30 3 5 22 23 64 -41

