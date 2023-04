Policiais matam homem em operação no endereço errado, mostra vídeo nos EUA

A polícia do estado do Novo México, no sul dos Estados Unidos, divulgou imagens na sexta-feira à noite (14) que mostram agentes matando um homem a tiros, após responder a uma chamada de emergência, mas no endereço errado.

O Departamento de Polícia da localidade de Farmington divulgou vídeos de câmeras corporais e áudio de agentes do serviço 911 envolvidos no incidente em 5 de abril. Nesta data, três policiais responderam a um chamado, mas bateram na porta errada.

Os policiais estavam respondendo a uma chamada sobre violência doméstica no número 5308 da avenida Valley View, mas as imagens mostram-nos chegando a uma casa identificada como 5305.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O chefe do departamento, Steve Hebbe, ordenou a divulgação das imagens sob a lei estadual "e pelo desejo de ser aberto e transparente com a comunidade de Farmington, o público em geral e a imprensa", de acordo com um comunicado do departamento.

As imagens mostram os agentes batendo várias vezes na porta e se identificando como tal. Na sequência, solicitam a confirmação do endereço da chamada e discutem entre si, se estavam na casa certa.

Momentos depois, um homem abre a porta e aponta uma arma de fogo para os policiais antes que eles saquem e imediatamente disparem suas armas.

A vítima, Robert Dotson, morreu imediatamente no local, disse a polícia.

Na sequência, cerca de um minuto depois, uma mulher identificada como a esposa de Dotson aparece na porta, e mais tiros são disparados. Segundo os policiais, ela também atirou contra eles com uma arma.

O Departamento disse que os nomes dos três policiais envolvidos, que foram retirados das imagens e do áudio, não puderam ser divulgados, devido à investigação em curso.

Não está claro por que os policiais, que estão de licença remunerada durante a investigação, foram para o endereço errado, disseram as autoridades.

bur-dva/pbt/llu/dg/tt

Tags