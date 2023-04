Napoli empata com Verona (0-0) e tem 14 pontos de vantagem na liderança do Italiano

O Napoli não passou do empate sem gols neste sábado diante do Hellas Verona (18º), mas segue com muito isolado na liderança da tabela da Serie A, com 14 pontos de vantagem sobre a Lazio, faltando oito rodadas para o fim.

Diante da grande diferença de pontos na classificação e do duelo da Liga dos Campeões na terça-feira contra o Milan (onde o Napoli precisa virar para chegar às semifinais após perder por 1 a 0 no jogo de ida), o técnico Luciano Spalletti decidiu começar a partida deste sábado com um time repleto de novidades, principalmente no ataque, deixando Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia no banco.

Mas sem os seus dois melhores jogadores nesta temporada, o Napoli teve dificuldades para jogar no seu nível habitual e no primeiro tempo quase não chegou a levar perigo. Um gol anulado por impedimento foi o lance mais marcante (20').

Já o goleiro do Napoli, Alex Meret, brilhou para evitar que o Hellas Verona abrisse o placar, primeiro defendendo um chute de Kevin Lasagna (29') e no segundo tempo outro disparo, de Simone Verdi (81').

Já com Oshimen, artilheiro do time, e 'Kvaradona' em campo, o Napoli poderia ter conquistado os três pontos com um chute do nigeriano que acertou a trave, mas o placar não se mexeu e o time do sul da Itália somou apenas um ponto.

Seu adversário na Liga dos Campeões tampouco conseguiu a vitória no primeiro jogo deste sábado. O Milan, com um time repleto de reservas, manteve a sua irregularidade na Serie A com um empate em sua visita ao Bologna (1-1).

Os 'rossoneri', que venceram apenas um dos últimos seis jogos na competição, podem perder o quarto lugar - última posição que classifica para a Liga dos Campeões na Itália - para a Inter de Milão (atual quinto colocado, dois pontos atrás), que no último jogo deste sábado recebe o Monza (13º).

O técnico Stefano Pioli optou por uma espécie de 'time B', com os habituais reservas como titulares e mantendo apenas o goleiro Mike Maignan da equipe que venceu o Napoli na quarta-feira.

O Bologna (8º) do técnico Thiago Motta, que busca uma vaga nas competições europeias no ano que vem, abriu o placar com apenas trinta segundos. Nicolo Sansone se antecipou a Pierre Kalulu para marcar no primeiro cruzamento da partida (1').

O Milan, atual campeão italiano, não demorou para reagir e colocou o goleiro Lukasz Skorupski em apuros, primeiro com uma cabeçada de Ante Rebic (20') e depois com uma cobrança de falta de Alessandro Florenzi (22').

Tommaso Pobega, um dos destaques do Milan, empatou a partida com um poderoso chute de pé esquerdo aos 40 minutos.

No segundo tempo, Pioli tentou dar um toque ofensivo ao seu time ao colocar Rafael Leão e Brahim Díaz aos 70 minutos.

O Milan teve as melhores chances na reta final do jogo, mas o placar não saiu do 1 a 1 e os lombardos já começaram a pensar na grande partida de terça-feira em Nápoles, valendo uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões.

-- Jogos da 30ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cremonese - Empoli 1 - 0

Spezia - Lazio 0 - 3

- Sábado:

Bologna - Milan 1 - 1

Napoli - Hellas Verona 0 - 0

Inter - Monza

- Domingo:

(07h30) Lecce - Sampdoria

(10h00) Torino - Salernitana

(13h00) Sassuolo - Juventus

(15h45) Roma - Udinese

- Segunda-feira:

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 75 30 24 3 3 66 21 45

2. Lazio 61 30 18 7 5 49 20 29

3. Roma 53 29 16 5 8 39 26 13

4. Milan 53 30 15 8 7 49 37 12

5. Inter 51 29 16 3 10 48 33 15

6. Atalanta 48 29 14 6 9 47 34 13

7. Juventus 44 29 18 5 6 47 24 23

8. Bologna 44 30 12 8 10 39 37 2

9. Fiorentina 41 29 11 8 10 34 32 2

10. Udinese 39 29 9 12 8 39 36 3

11. Torino 38 29 10 8 11 30 35 -5

12. Sassuolo 37 29 10 7 12 37 43 -6

13. Monza 35 29 9 8 12 34 41 -7

14. Empoli 32 30 7 11 12 25 37 -12

15. Salernitana 29 29 6 11 12 33 49 -16

16. Lecce 27 29 6 9 14 25 35 -10

17. Spezia 26 30 5 11 14 25 48 -23

18. Hellas Verona 23 30 5 8 17 24 43 -19

19. Cremonese 19 30 3 10 17 27 54 -27

20. Sampdoria 15 29 3 6 20 18 50 -32

