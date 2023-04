EUA e Vietnã fortalecem relações diplomáticas em visita de Blinken a Hanói

Os Estados Unidos e o Vietnã expressaram, neste sábado (15), a sua vontade comum de fortalecer seus laços diplomáticos em um contexto de tensões regionais sobre Taiwan.

O secretário-geral dos EUA, Antony Blinken, que faz uma escala em Hanói antes de seguir para uma reunião do G7 com ministros das Relações Exteriores, no Japão, se reuniu com líderes vietnamitas no sábado para discutir uma "parceria estratégica".

As relações entre Estados Unidos e Vietnã se fortaleceram nos últimos anos, sobretudo no âmbito militar e econômico, considerando que os países se reconcialiaram amplamente, apesar do legado da guerra (1954-1975).

Ambos expressam preocupação com a crescente influência da China na região.

"Achamos que este é um bom momento para melhorar nossa parceria existente", disse Blinken a repórteres.

"Nos últimos 10 anos, tivemos uma parceria abrangente que criou uma base incrivelmente forte para a cooperação em diversas áreas. Portanto, acreditamos que é o momento certo para ir ainda mais longe", acrescentou.

No mês passado, o presidente americano, Joe Biden, já havia conversado por telefone com o líder do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, com o objetivo de firmar uma parceria "estratégica".

Segundo especialistas, Hanói deveria ter uma postura mais reservada e preocupada em não ofender Pequim, seu vizinho do norte e outro parceiro econômico importante, apesar das reivindicações rivais no Mar da China Meridional. No entanto, o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, afirmou que o país havia dado sinal verde para "um fortalecimento das relações bilaterais" com Washington.

