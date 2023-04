China condena sanções americanas contra empresas do país asiático por suposta ajuda à Rússia

A China condenou, neste sábado, a decisão dos Estados Unidos de impor sanções a cinco empresas chinesas por supostas tentativas de ajudar a Rússia a contornar controles de importações americanos.

Em comunicado, o ministério do Comércio do país asiático acusou Washington de violar a lei internacional sem autorização do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Na visão de Pequim, as medidas prejudicam "os direitos e interesses legitimos" das companhias e a estabilidade das cadeias produtivas.

"Os EUA devem corrigir imediatamente suas irregularidades e interromper sua repressão irracional de empresas chinesas. A China protegerá resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas", reiterou o ministério.

A China mantém oficialmente uma posição de neutralidade na guerra da Ucrânia, mas é acusada pelos americanos de favorecer a Rússia. As cinco empresas alvos da sanções teriam feito negócios com entidades russas proibidas pelos americanos de exportar.

