Betis vence Espanyol (3-1) e segue na luta por vaga na Liga dos Campeões

O Betis (5º) venceu o Espanyol (19º) neste sábado por 3 a 1, pela 29ª rodada da LaLiga e se aproximou da zona da Liga dos Campeões, fechada atualmente pela Real Sociedad que perdeu por 2 a 0 no dérbi basco contra o Athletic Bilbao.

A equipe andaluza chegou a três pontos dos bascos depois de vencer com gols de Ayoze (28'), Juan Miranda (34') e William Caravalho (69'). O chileno César Montes descontou para o Espanyol.

O Betis tomou o quinto lugar do Villarreal (6º), que perdeu neste sábado por 2 a 1 para o Valladolid (14º).

A equipe comandada por Manuel Pellegrini se livrou rapidamente da pressão do Espanyol impondo sua superioridade e colocando um fim a uma série de duas derrotas consecutivas na LaLiga.

O Espanyol, que acumulou sua sexta derrota seguida e segue afundando na zona de rebaixamento, pressionou no início do segundo tempo até diminuir, mas o gol de William Carvalho em um cruzamento acabou com a resistência do time catalão.

Mais cedo, o Athletic Bilbao (7º) venceu a Real Sociedad (4ª) por 2 a 0 com uma dobradinha de Iñaki Williams, dando um passo importante rumo à zona europeia do campeonato espanhol.

Williams abriu o placar após um escanteio (32'), e repetiu a dose penetrando na área, cortando e disparando um chute forte (70').

O time 'rojiblanco' ficou a dois pontos da 'zona europeia' depois de um jogo em que a pressão local abafou a Real Sociedad na primeira etapa.

Incapaz de levar perigo, a Real reagiu no segundo tempo com chegadas pela ponta, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Unai Simón.

No primeiro jogo do dia o Valladolid (14º) venceu o Villarreal (5º) por 2 a 1 e se afastou da zona de rebaixamento.

Os visitantes saíram na frente com gols dos marroquinos Selim Amallah (2') e Jawad El Yamiq (33'), e o Villarreal diminuiu no segundo tempo por meio de Etienne Capoue (73'). Mas a reação parou aí.

A derrota interrompeu a sequência de três vitórias consecutivas do Villarreal, sendo que a última ocorreu no fim de semana passado quando venceu o Real Madrid por 3 a 2.

Amallah colocou o Valladolid na frente cedo, aproveitando um passe quando penetrou na área e chutou cruzado na saída de Pepe Reina (2').

Depois de meia hora, El Yamiq, após receber uma assistência de Amallah, avançou em velocidade pela ponta e chutou colocado fazendo 2 a 0 (33').

O Villarreal reagiu na segunda etapa, em que dominou o Valladolid que foi forçado a jogar na defensiva. Samuel Chukwueze acertou a trave (68') e pouco depois Capoue marcou seu gol com um chute cruzado (73').

-- Jogos da 29ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Osasuna 2 - 1

- Sábado:

Villarreal - Valladolid 1 - 2

Athletic Bilbao - Real Sociedad 2 - 0

Betis - Espanyol 3 - 1

Cádiz - Real Madrid

- Domingo:

(09h00) Girona - Elche

(11h15) Getafe - Barcelona

(13h30) Atlético de Madrid - Almería

(16h00) Valencia - Sevilla

- Segunda-feira:

(16h00) Celta Vigo - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 72 28 23 3 2 53 9 44

2. Real Madrid 59 28 18 5 5 59 24 35

3. Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 45 20 25

4. Real Sociedad 51 29 15 6 8 37 28 9

5. Betis 48 29 14 6 9 37 30 7

6. Villarreal 47 29 14 5 10 38 28 10

7. Athletic Bilbao 43 29 12 7 10 40 29 11

8. Rayo Vallecano 40 29 10 10 9 35 34 1

9. Osasuna 38 29 10 8 11 25 30 -5

10. Celta Vigo 36 28 9 9 10 36 39 -3

11. Girona 35 28 9 8 11 42 42 0

12. Mallorca 34 28 9 7 12 25 30 -5

13. Sevilla 32 28 8 8 12 33 44 -11

14. Valladolid 32 29 9 5 15 25 48 -23

15. Cádiz 31 28 7 10 11 23 40 -17

16. Getafe 30 28 7 9 12 27 36 -9

17. Almería 30 28 8 6 14 34 48 -14

18. Valencia 27 28 7 6 15 30 34 -4

19. Espanyol 27 29 6 9 14 35 49 -14

20. Elche 13 28 2 7 19 20 57 -37

