Tsitsipas cai nas quartas para Fritz; Rune elimina Medvedev

O grego Stefanos Tsitsipas (N.3 no ranking da ATP), ganhador do Masters 1000 de Monte Carlo nas duas últimas edições, foi eliminado nas quartas de final nesta sexta-feira (14) pelo americano Taylor Fritz (N.10) por 6-2 e 6-4 em uma hora e dez minutos de partida, enquanto Holger Rune (9º) superou Daniil Medvedev (5º) pelas parciais de 6-3 e 6-4.

Fritz, que pôs fim à sequência de 12 vitórias seguidas de Tsitsipas no saibro monegasco - apenas um set perdido -, disputará a vaga na final com o russo Andrey Rublev (6º).

O tenista grego já havia vencido as três últimas partidas entre os dois, em quadra dura, mas nesta sexta-feira, Fritz surpreendeu no saibro, no qual até então não era favorito.

"Meu nível foi muito alto, joguei muito bem, ganhar aqui me dá muita confiança", disse o americano de 25 anos, que coleciona cinco títulos da ATP, entre eles o Masters 1000 de Indian Wells do ano passado.

Eliminado nas quartas de final do torneio de Monte Carlo em 2022 pelo espanhol Alejandro Davidovich, Fritz é o primeiro americano a chegar às semifinais da etapa do Principado desde Vince Spadea em 2003.

Tsitsipas não teve chance no primeiro set e chegou a se recuperar no segundo, mas não conseguiu evitar a vitória de Fritz.

"Foi um dia em que nada funcionou para mim. Meu saque não funcionou bem e contra um adversário como Taylor você tem que sacar bem. Percebi isso durante o jogo e não consegui encontrar o ritmo. Sou melhor do que o que mostrei, não foi um bom dia, mas é uma boa lição", disse o grego de 25 anos.

Na primeira partida do dia, Rublev pôs fim à trajetória da revelação do torneio, o alemão Jan-Lennard Struff (100º), por 6-1 y 7-6 (7/5).

Já Rune, mostrou sua versão mais sólida ao derrotar com autoridade o russo Medvedev, vencedor da etapa de Miami, mas "inimigo declarado" no saibro, apesar do bom desempenho no torneio até então, eliminando Alexander Zverev na quinta-feira.

Rune disputa a semifinal contra o vencedor da partida entre os italianos Jannik Sinner (8º) e Lorenzo Musetti (21º), que surpreendeu ao eliminar o número um do mundo, Novak Djokovic, também na quinta.

