Membro de 'alto escalão' do ELN está entre os dez mais procurados pelo FBI

Wilver Villegas-Palomino, considerado membro do "alto escalão" da guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional (ELN), entrou na lista dos dez mais procurados do FBI, que o busca por narcotráfico, informou a polícia federal americana nesta sexta-feira (14).

O anúncio foi feito pelo diretor do FBI, Christopher Wray, e ocorre em um momento em que a guerrilha e o governo colombiano de Gustavo Petro se preparam para retomar seus diálogos de paz.

"Villegas-Palomino, conhecido como 'Carlos El Puerco', passou a ser um dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI por sua suposta participação no narcoterrorismo e em atividades de tráfico de drogas", detalhou o FBI em nota.

"É um membro de alto escalão do Exército de Libertação Nacional (ELN), um grupo narcoterrorista paramilitar. É procurado por sua suposta participação em atividades de narcotráfico para o front de guerra nordeste do ELN na região do Catatumbo da Colômbia e da Venezuela", acrescentou o FBI.

Em 2020, o governo americano já tinha anunciado que ofereceria uma recompensa de até 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões em valores da época) por informações que levassem à sua prisão. Naquele ano, ele havia sido indiciado no Distrito Sul do Texas de "narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e distribuição internacional de cocaína".

Villegas-Palomino, hoje com 41 anos, e cinco coacusados participaram de uma conspiração durante 20 anos para distribuir cocaína da Colômbia aos Estados Unidos. Três destes coacusados foram extraditados aos Estados Unidos em 2021, explicou o FBI.

"O ELN é uma organização terrorista que financia suas operações mortais mediante o tráfico de drogas perigosas para Houston", disse o promotor federal Alamdar S. Hamdani, do Distrito Sul do Texas. "Seus laboratórios supostamente contribuem para a produção de pelo menos 80% da cocaína que entra nos Estados Unidos", comentou o agente especial do FBI James Smith.

Em fevereiro deste ano, a justiça colombiana deu um parecer favorável à sua extradição, ao considerar que os Estados Unidos o buscam por crimes que não são de caráter político. Ele também é procurado em seu país por homicídio e rebelião.

Surgido em 1964, o ELN manteve negociações de paz frustradas com cinco governos. As partes vão voltar a dialogar em 26 de abril, em Havana, depois de um ataque recente que deixou dez militares mortos.

A Inteligência militar estima que o grupo conte com cerca de 5.000 efetivos, incluindo uma ampla rede de apoio urbana.

