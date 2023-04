Par de tênis de Michael Jordan é leiloado por US$ 2,2 milhões, um recorde

Um par de tênis usado por Michael Jordan em uma partida da famosa temporada "The Last Dance", em 1998, foi arrematado por US$ 2,2 milhões (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual) em um leilão on-line, um recorde para este tipo de artigo esportivo, anunciou a Sotheby's nesta terça-feira (11).

Trata-se do modelo Air Jordan 13 que o astro do basquete usou no segundo duelo das Finais da NBA de 1998, informou a casa de leilões, que garante que o par de tênis é um dos "artigos mais significativos de sua famosa carreira e de seu último ano com o Chicago Bulls".

Esta venda evidencia mais uma vez a importância dos artigos relacionados ao premiado jogador para os colecionadores. Em setembro de 2022, a Sotheby's leiloou uma camiseta usada pelo ala-armador na primeira partida das Finais da liga norte-americana em 1998 por US$ 10,1 milhões (cerca de R$ 50 milhões), estabelecendo um recorde mundial para qualquer artigo esportivo usado em um jogo.

Jordan usou o par de tênis durante a temporada que o consagrou como o melhor jogador de basquete de todos os tempos e que ficou para a história como "The Last Dance" ("A Última Dança", em tradução livre do inglês), em grande parte devido à bem-sucedida minissérie documental de ESPN e Netflix de mesmo nome, traduzida no Brasil como "Arremesso Final". Estreada em 2020, a minissérie narra os esforços do Chicago Bulls de Jordan naquela temporada, na qual ele conquistou seu sexto título da NBA.

O leilão, que estava aberto desde o dia 3 de abril, coincide com a estreia do filme "Air", que narra a ascensão da Nike no campo dos calçados esportivos através de sua associação com Michael Jordan em meados dos anos 1980 e a gênese dos famosos modelos Air Jordan.

