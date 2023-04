Polícia do Irã vai instalar 'câmeras inteligentes' para identificar mulheres sem véu

A polícia do Irã anunciou neste sábado que planeja instalar "câmeras inteligentes" para identificar e punir mulheres que violarem o código de vestimenta do país.

A polícia pretende "identificar as pessoas que violarem as normas, mediante dispositivos e câmeras inteligentes instalados em locais públicos e estradas", informou a instituição.

Autoridades poderão, desta forma, enviar "a prova e advertências às transgressoras da lei do hijab (véu islâmico)", informando as mesmas sobre as consequências legais da reincidência neste crime", acrescentou a polícia.

Um número crescente de iranianas desafia o uso obrigatório do véu desde o início da onda de protestos desencadeada pela morte, em setembro, da jovem Mahsa Amini após ser presa por suposto desrespeito a esta norma.

