Museu Picasso de Antibes lembra 50 anos da morte do artista

O museu Picasso de Antibes, sudeste da França, inaugurou neste sábado uma exposição dedicada aos últimos anos de vida do artista malaguenho, que coincide com o 50º aniversário da morte do gênio cubista e surrealista.

Organizada com a colaboração dos museus Picasso de Paris e Málaga, a exposição "Picasso 1969-1972" ficará aberta ao público até o próximo dia 2 de julho. Serão apresentadas 37 telas e quatro obras sobre papel realizadas nos últimos anos de vida do artista, passados em Mougins, perto de Antibes.

Nesses últimos anos, "longe do crepúsculo anunciado por seus detratores, Picasso conseguiu recapitular toda a sua vida como artista e homem com uma grande profusão criativa", explica no catálogo Jean-Louis Andral, curador da exposição, cujo subtítulo é "o fim de um começo".

"Quando Picasso expôs pela última vez em Avignon, em 1970, e depois em 1973, para parte da crítica pareceu que ele havia perdido suas habilidades, e que seria o começo do fim. Quis inverter esta fórmula, para dizer o contrário. Esse momento abriu novos horizontes em sua pintura, que inspiraram outros artistas, como Basquiat", explicou à AFP Andral, que também dirige o museu de Antibes, na Costa Azul.

De Antibes a Málaga (cidade natal), passando por Paris e Barcelona, o 50º aniversário da morte de Picasso representa uma boa oportunidade para revisitar a obra e vida do artista. O Brooklyn Museum, em Nova York, irá inaugurar em junho uma exposição dedicada ao relacionamento polêmico de Picasso com as mulheres.

