Tempestade de gelo deixa milhares de casa sem luz no leste do Canadá

Centenas de milhares de casas continuavam sem energia nesta sexta-feira (7), em Québec, dois dias depois de uma tempestade de gelo que varreu o leste do Canadá, causando grandes danos materiais, principalmente em Montreal.

"Restauramos a energia para pouco mais de um terço das pessoas afetadas pelos apagões causados pela tempestade de gelo", disse a operadora de energia elétrica Hydro-Québec.

Cerca de 630.000 casas ainda estavam no escuro no meio da manhã desta sexta-feira.

"Condições meteorológicas mais favoráveis" ao longo do dia devem "acelerar o restabelecimento do serviço", afirmou o porta-voz da empresa, Régis Tellier.

A cidade de Montreal, que registrou cerca de metade de todos os casos de interrupção do serviço, abriu seis centros de alojamento temporário de emergência, onde os moradores sem energia podem passar a noite.

A tempestade afetou Québec e Ontário, as duas províncias mais populosas do país. Este é o maior corte na rede elétrica de Québec desde a tempestade de gelo de 1998, que mergulhou a província no caos por várias semanas.

As autoridades registraram duas mortes: um morador do leste de Ontário, esmagado por uma árvore na quarta-feira (5); e um homem de 60 anos, atingido por um galho, enquanto tentava limpar seu quintal na quinta-feira, em Québec (6).

