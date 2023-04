Lula diz que Zelensky 'não pode querer tudo' e deve negociar para alcançar a paz na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu, nesta quinta-feira (6), que a Ucrânia pode ter que ceder o território da península da Crimeia e negociar com a Rússia para facilitar um entendimento que ponha fim à guerra.

"(Vladimir) Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo, tem que se repensar. O Zelensky não pode querer tudo. O mundo precisa de tranquilidade (..) A gente precisa encontrar uma solução", declarou Lula.

O presidente do Brasil viajará na próxima terça-feira (11) para a China, com uma agenda oficial que terá como um dos principais objetivos discutir propostas de paz na Ucrânia com seu par, Xi Jinping.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula busca posicionar o país como mediador de um diálogo multinacional sobre a Ucrânia. Propôs criar um grupo de países que intermedeiem as negociações entre as nações em guerra.

Celso Amorim, principal assessor de Lula para assuntos internacionais, reuniu-se com Putin em 25 de março em Moscou, e ambos dialogaram sobre a possibilidade de abrir uma negociação de paz com a Ucrânia.

"Dizer que as portas estão abertas (para a negociação de paz) seria um exagero, porém afirmar que estão fechadas tampouco é verdade", disse Amorim, chanceler durante os primeiros governos de Lula, após o encontro.

msi/dd

Tags