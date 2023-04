Comunicado do Business Wire :AGCO Corporation

A AGCO Corporation anunciou hoje que, junto com a Bosch BASF Smart Farming, irá integrar e comercializar a tecnologia Smart Spraying em pulverizadores Fendt Rogator, bem como desenvolver em conjunto novos recursos adicionais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230406005047/pt/

Fendt Rogator 665 using the Smart Spraying Solution targeted spraying in a green-on-brown trial application. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em maio de 2021, a AGCO e a Bosch BASF Smart Farming iniciaram os primeiros testes da inovadora solução de pulverização inteligente da Bosch BASF Smart Farming, que irá proporcionar economia ideal de herbicidas, sem comprometer o controle de ervas daninhas, bem como permitir a pulverização direcionada durante o dia e a noite. Além da pulverização direcionada, o sistema irá fornecer ferramentas digitais integradas para transformar dados de aplicação em informações acionáveis, e melhorar o rendimento e a eficiência dos agricultores. A economia de herbicida é obtida mediante sensores sofisticados, limites de sensibilidade automatizados, acesso à tecnologia de identificação de pragas da Bosch BASF Smart Farming e uso da plataforma de aplicação robusta da Fendt Rogator. A AGCO irá oferecer o sistema nas Américas e na Europa a partir de 2024.

Os agricultores também poderão ter o benefício de recomendações agronômicas personalizadas e documentação confiável dentro da mesma solução. O sistema irá oferecer uma experiência de usuário de ponta a ponta mediante controles internos e externos da AGCO e da plataforma digital integrada da Bosch BASF Smart Farming a partir da xarvio® Digital Farming Solutions, com informações sobre dados coletados durante a aplicação.

Os cultivos com suporte incluem atualmente milho, soja, algodão, canola, girassol e beterraba, com capacidade para mais cultivos, como pequenos grãos sendo acrescentados ao longo do tempo.

"O progresso que fizemos com a Bosch BASF Smart Farming ao desenvolver uma solução sustentável, que mantém a produtividade enquanto melhora a lucratividade e entrega campos limpos com economia máxima, é um excelente exemplo do foco do agricultor da AGCO", disse Seth Crawford, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Precision Ag & Digital na AGCO. "Estamos na expectativa de continuar nossa cooperação com a Bosch BASF Smart Farming enquanto trabalhamos juntos para levar esta solução a agricultores e aplicadores personalizados ao redor do mundo."

"O que torna nosso sistema exclusivo é a combinação de precisão superior, ferramentas digitais e experiência agronômica. Com capacidade de aplicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, criamos um desempenho excepcional verde sobre verde e verde sobre marrom. Esse tipo de oferta de agronomia de precisão é um avanço para dar suporte aos agricultores com menos impacto e rendimentos mais elevados", disse Matt Leininger, Diretor Geral da Bosch BASF Smart Farming na América do Norte.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente através de seu portfólio de marcas diferenciado, incluindo marcas principais como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Com a tecnologia das soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO obteve vendas líquidas de cerca de US$ 12,7 bilhões em 2022. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Sobre a Bosch BASF Smart Farming

A Bosch BASF Smart Farming, uma joint venture da Bosch e da BASF, foi fundada em 2021 para combinar o melhor de dois mundos: com o conhecimento agronômico da BASF e a experiência em hardware da Bosch, criamos a agricultura do amanhã, hoje. Ao Combinar tecnologia de precisão, ferramentas digitais e inteligência agronômica, oferecemos soluções agrícolas inteligentes que realmente funcionam para tornar a agricultura mais produtiva, lucrativa e sustentável. Mais informação em: www.smartfarming.ag

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230406005047/pt/

Contato

Julie Ulbrich, AGCO | [email protected] | +1 770-235-2943

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags