Quatro crianças morrem em ataque a creche em Blumenau

Quatro crianças morreram nesta quarta-feira (5) em um ataque com arma branca em uma creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina (sul), disse à AFP uma fonte do governo.

"Um indivíduo entrou na escola com uma arma branca e matou quatro crianças. Houve também quatro feridos", explicou esta fonte.

