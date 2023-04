Vírus marburg deixa dez mortos na Guiné Equatorial

O novo balanço provisório da epidemia da doença causada pelo vírus marburg que afeta a Guiné Equatorial há mais de dois meses é de 10 mortos confirmados, informou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira (3).

"Nenhum caso foi relatado nas últimas 48 horas, 14 positivos acumulados. Dez internados, 2 confirmados e 8 suspeitos. Um falecido, 10 acumulados, 604 pessoas em monitoramento de contato", disse o comunicado do ministério divulgado nesta segunda-feira com dados até domingo.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu à Guiné Equatorial que a notificasse dos casos do vírus marburg por temor de contaminações mais amplas do que as anunciadas.

A OMS está preocupada com uma potencial "epidemia em grande escala", que pode afetar os vizinhos Gabão e Camarões.

O vírus é transmitido aos humanos por morcegos e é transmitido entre humanos por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas.

A taxa de mortalidade é próxima de 90% e não há vacina antiviral para tratá-la.

