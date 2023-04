Jogadores estão "tristes" com demissão de Potter, diz Bruno Saltor, técnico interino do Chelsea

Os jogadores estão abatidos com a demissão de Graham Potter, declarou o novo treinador interino do Chelsea, o espanhol Bruno Saltor, nesta segunda-feira, a um dia de estrear no comando da equipe contra o Liverpool, em Stamford Bridge, num jogo adiado da oitava rodada.

Potter, que chegou ao clube em setembro para substituir o alemão Thomas Tuchel, foi demitido no domingo após a derrota de sábado por 2 a 0 em casa para o Aston Villa.

Com Potter como treinador, os 'Blues' conseguiram apenas 10 vitórias em 28 jogos da Premier League, ocupando a decepcionante 11ª posição, 12 pontos atrás do quarto colocado, o último a se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

"É muito difícil em todos os níveis, especialmente emocionalmente. Os jogadores estão tristes porque sabem o quão humano Graham é", disse Bruno, assistente de Potter no Brighton e depois no Chelsea.

O clube inglês anunciou em comunicado que Bruno Saltor assumiu o cargo de treinador principal para "facilitar uma transição suave". Segundo a imprensa, o principal candidato a assumir o comando é o alemão Julian Nagelsmann, demitido do Bayern de Munique na semana passada.

"Isso significa que estou aqui agora, apenas para tentar fazer tudo correr bem e tentar contribuir da melhor maneira possível. Acho que Graham fez um ótimo trabalho", disse Bruno, um ex-zagueiro de 42 anos.

"O futebol é um negócio muito complicado e temos que aceitar. Estamos representando o Chelsea, um clube com uma história maravilhosa", acrescentou.

O Chelsea visita o Real Madrid na próxima semana no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

