Comunicado do Business Wire :ESAB Corporation

A ESAB Corporation ("ESAB" ou "Empresa") (NYSE: ESAB), publicou seu relatório inaugural de sustentabilidade, estabelecendo parâmetros para avaliar o progresso nas metas ambientais, sociais e de governança (ESG) e comprometendo-se a reduzir as emissões absolutas de gases de efeito estufa (GEE) em 30 % até 2030.

O documento representa uma continuação do compromisso da ESAB com a gestão ambiental, aumentar a diversidade, equidade e inclusão entre seus associados, alcance em suas comunidades locais e manter a melhor governança corporativa da categoria. Ele inclui o compromisso e a abordagem da empresa para melhorar continuamente a saúde e a segurança no local de trabalho para as cerca de 9 mil pessoas que colaboram com a ESAB no mundo inteiro.

"Estamos orgulhosos de nossa abordagem para o avanço de nosso programa de sustentabilidade, que ressalta nosso propósito de moldar o mundo que imaginamos", disse Shyam P. Kambeyanda, presidente e CEO da ESAB Corporation. "Temos a responsabilidade de ser bons cidadãos corporativos que causam um impacto positivo no meio ambiente e estamos determinados a construir um legado positivo e duradouro nas comunidades onde vivemos e trabalhamos. Nosso primeiro relatório de sustentabilidade estabelece uma base que apoia o crescimento de longo prazo de nossa empresa e se alinha com nossos valores fundamentais e compromisso de moldar um mundo melhor".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os principais destaques do documento da ESAB incluem:

-- Um compromisso de reduzir as emissões globais absolutas de GEE de Escopo 1 e Escopo 2 nas principais fábricas em 30 % até o ano de 2030, a partir de uma linha de base de 2022.

-- Informações sobre o histórico de segurança líder do setor, incluindo sua taxa total de 0,49 incidentes registráveis em 2022.

-- Detalhes de novos produtos desenvolvidos para atender aos padrões descritos no Regulamento sobre Concepção Ecológica de Produtos Sustentáveis da União Europeia.

-- Conclusões dos workshops de gestão de energia, que identificaram oportunidades significativas para aumentar a eficiência energética.

-- Um resumo dos esforços de diversidade, equidade e inclusão, incluindo uma equipe de liderança atualmente composta por mais de 67 % de mulheres ou pessoas com diversidade racial/étnica.

Mais informações sobre a jornada de sustentabilidade da ESAB podem ser encontradas em www.ESABcorporation.com/sustainability, onde o relatório de sustentabilidade de 2022 da empresa está disponível para download.

Sobre a ESAB Corporation

Fundada em 1904, a ESAB Corporation (NYSE: ESAB) é líder mundial em tecnologia de fabricação conectada e soluções de controle de gás. Nosso rico histórico de produtos inovadores e soluções de fluxo de trabalho e nosso sistema de negócios (EBX) nos permitem realizar nosso propósito de moldar o mundo que imaginamos. A ESAB Corporation tem sede em North Bethesda (EUA) e emprega cerca de 9 mil pessoas e atende clientes em aproximadamente 150 países. Para saber mais, acesse www.ESABcorporation.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tal como alterada, e da Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, tal como alterada. Declarações prospectivas são declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações sobre nossos objetivos, metas, compromissos e programas de ESG e outros planos de negócios e iniciativas. Estas declarações prospectivas são baseadas em nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de nossas expectativas atuais. Estas declarações prospectivas geralmente são identificadas pelas palavras "acreditar", "projetar", "esperar", "antecipar", "estimar", "prever", "perspectiva", "pretender", "estratégia", "planejar", "pode", "poderia", "deveria", "irá", "seria", "será", "continuará", "provavelmente resultará" ou o negativo/variações dos mesmos, ou terminologia semelhante normalmente pretendida para identificar declarações prospectivas. Nossos resultados futuros reais, incluindo o alcance de nossas metas, objetivos ou compromissos, podem diferir materialmente de nossos resultados projetados como resultado de mudanças nas circunstâncias, suposições não realizadas ou outros riscos, incertezas e fatores, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa. Esses riscos, incertezas e fatores incluem os fatores de risco discutidos no Item 1A de nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q apresentados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Pedimos que você considere todos os riscos, incertezas e fatores identificados acima ou discutidos em tais relatórios cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005283/pt/

Contato

Imprensa: Tilea Coleman Vice-presidente de Comunicação Corporativa E-mail: [email protected] Tel.: 1-301-323-9092

Relações com Investidores: Mark Barbalato Vice-presidente de Relações com Investidores E-mail: [email protected] Tel.: 1-301-323-9098

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags