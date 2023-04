Milatovic vence eleição presidencial em Montenegro, dizem projeções

O jovem economista pró-europeu Jakov Milatovic venceu o segundo turno das eleições presidenciais de Montenegro por ampla maioria, neste domingo (2), superando nas urnas o ex-presidente Milo Yukanovic, de acordo com estimativas de uma organização eleitoral.

Segundo projeções da ONG CeMI, Milatovic, 36, obteve cerca de 60% dos votos, contra 40% do rival, que comandava o país há três décadas.

"Parabenizo o novo presidente Jakov Milatovic", disse Ana Nenezic, diretora do CeMI, a repórteres.

Nas ruas de Podgorica e outras cidades deste pequeno país dos Bálcãs, apoiadores do candidato do movimento "Europa Agora" comemoraram a vitória com fogos de artifício e buzinaços.

No primeiro turno, realizado em 19 de março, Yukanovic obteve 35% dos votos e Milatovic ficou em segundo lugar com 29%.

O resultado da eleição presidencial determinará o equilíbrio de forças antes das eleições legislativas de junho, após meses de bloqueio político depois da queda do governo em agosto.

O DPS encontra-se em um ponto baixo desde que sofreu uma derrota histórica nas eleições parlamentares de 2020.

Yukanovic, de 61 anos, foi colocado no poder em 1991 pelo ex-homem forte de Montenegro da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, quando tinha apenas 29 anos.

Mas seu mandato foi atormentado por alegações de corrupção e ligações com o crime organizado, segundo seus críticos.

