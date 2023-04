PRINCIPAIS NOTÍCIAS

VATICANO:

'Ainda estou vivo', disse o papa Francisco após sair do hospital

O papa Francisco, de 86 anos, teve alta neste sábado(1º) do hospital onde esteve internado durante três dias, devido a uma bronquite, e retornou ao Vaticano para se preparar para as celebrações da Semana Santa.

VATICANO:

Saúde frágil do papa desencadeia rumores e críticas no Vaticano

A hospitalização do papa Francisco nesta semana levantou questões sobre o futuro de seu papado, alimentando rumores e críticas de seus inimigos que anseiam por um novo líder para a Igreja Católica.

WASHINGTON:

Tornados e tempestades violentas deixam ao menos oito mortos nos EUA

Pelo menos oito pessoas morreram nos Estados Unidos devido às violentas tempestades e tornados que atingiram os estados de Arkansas, Indiana e Illinois na sexta-feira, e agora seguem para o nordeste do país.

(EUA ambiente clima, 449 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Presidente de Taiwan inicia visita à Guatemala, após polêmica escala nos EUA

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, iniciou uma visita à Guatemala na sexta-feira para fortalecer os laços com um de seus poucos aliados no mundo, uma viagem com duas paradas polêmicas nos Estados Unidos que irritou a China.

(EUA, Guatemala diplomacia direitos, 540 palavras, já transmitida)

SANTIAGO:

MC Millaray, a voz dos mapuches que lutam por terras no Chile

Com tranças longas, seu nome tatuado na mão direita e fúria na voz, a rapper mapuche chilena MC Millaray, de 17 anos, divulga para o mundo a causa centenária de seu povo pelo direito à terra.

(Chile, música rap indígena, 680 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Presidência russa na ONU é 'tapa na cara' da diplomacia, afirma Ucrânia

A presidência russa do Conselho de Segurança da ONU durante o mês de abril é "um tapa na cara" da comunidade internacional, disse a Ucrânia neste sábado(1º), unindo-se a outras vozes indignadas entre os países ocidentais.

(Ucrânia, ONU guerra diplomacia, 530 palavras, a ser transmitida)

PARIS:

Cinquenta anos após sua morte, o minotauro Picasso continua atraindo multidões

Meio século depois de sua morte, Pablo Picasso (1881-1973) continua a fascinar o público e a vender obras de arte a preços milionários, apesar da polêmica que envolve a sua relação com as mulheres.

(França, Espanha história arte Picasso, 450 palavras, já transmitida)

PARIS:

Código de barras faz 50 anos, antes de ser substituído gradativamente pelo QR code

O código de barras, célebre sistema de identificação de produtos comerciais, faz 50 anos em 2023, antes de ser substituído progressivamente por outro sistema de identificação: o QR code, que contém mais informações.

(França tecnologia história info, 634 palavras, já transmitida)

MELBOURNE:

Verstappen faz a pole position do GP da Austrália de F1

O bicampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na pole position no Grande Prêmio de Austrália de Fórmula 1, ao dominar o treino de classificação realizado neste sábado em Melbourne.

(Auto F1 GP Austrália, 443 palavras, já transmitida)

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

Acompanhamento do Masters de Miami

AFP

