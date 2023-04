Homem ganha US$2 milhões na loteria após ganhar US$1 milhão dois anos antes

De acordo com realizadora do sorteio, as chances de conquistar o prêmio máximo é de uma em 1,5 milhão de vezes

As chances de ganhar na loteria já são pequenas, agora fazer isso duas vezes é algo para poucos felizardos como o americano Pharris Franklin, de 41 anos. Residente da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o sortudo ganhou US$ 2 milhões (equivalente a mais de R$ 10 milhões) em uma raspadinha. O resultado foi recebido por ele em 27 de março, e o curioso é que esta não foi a primeira vez.

Em julho de 2021, Pharris havia ganhado uma outra raspadinha no valor de US$ 1 milhão. Na época, ele utilizou o prêmio para realizar um casamento dos sonhos. Desta vez, porém, pretende curtir umas férias com a esposa .

De acordo com o portal G1, Pharris ligou para a esposa logo após conquistar o prêmio, revelando sua surpresa: “Fiz (a aposta) de novo.”

Realizadora do sorteio, a North Carolina Education Lottery informou que chances de ganhar o prêmio máximo da raspadinha são de uma em 1,5 milhão de vezes. “Eu não sabia se estava sonhando ou não. Fiquei em estado de choque por um tempo”, afirmou.

“É uma loucura porque um dia antes de eu ganhar, um amigo estava me perguntando como era ganhar US$ 1 milhão. E eu disse a ele que iria dobrar”, revelou.



