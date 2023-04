City goleia Liverpool por 4 a 1; Arsenal bate Leeds pelo mesmo placar

O líder Arsenal resistiu à pressão e derrotou em casa o Leeds United por 4 a 1 neste sábado, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, pouco depois de o Manchester City (2º) ter vencido o Liverpool (8º) pelo mesmo placar.

Os 'Citizens' tinha reduzido para cinco pontos a vantagem dos 'Gunners', que graças a sua boa resposta voltam a ter oito pontos à frente dos vice-líderes, embora o time de Manchester tenha um jogo a menos.

O atacante brasileiro Gabriel Jesus foi o destaque do Arsenal no Emirates Stadium, primeiro abrindo o placar em cobrança de pênalti (35') e depois fazendo o terceiro da equipe no segundo tempo (55'), finalizando com categoria após receber passe de Leandro Trossard.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quero sempre marcar, em todos os jogos, só que às vezes não é possível. Mas estou mais feliz pelos três pontos do que pelos gols", declarou Jesus ao canal Sky Sports

Também marcaram para os 'Gunners' Benjamin White (47'), aproveitando assistência de Gabriel Martinelli, e o suíço Granit Xhaka (84').

O Leeds, 16º na tabela, descontou com o dinamarquês Rasmus Nissen Kristensen (76').

Esta é a sétima vitória seguida do Arsenal na Premier League, antes de visitar Anfield na próxima rodada para enfrentar o Liverpool.

Neste sábado, os 'Reds' foram presa fácil para o Manchester City, que com a vitória por 4 a 1 continua sua perseguição ao líder na briga pelo título.

"Foi um jogo em que, infelizmente, mostramos o que não se deve fazer. Não há nada de positivo a dizer", lamentou o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp.

Sem o artilheiro norueguês Erling Haaland, autor de 42 gols em 37 jogos entre todas as competições na temporada, o City marcou com Julián Álvarez (27'), Kevin De Bruyne (46'), Ilkay Gündogan (53') e Jack Grealish (74'), após ter saído atrás no placar com um gol do egípcio Mohamed Salah (17').

"Do minuto 1 ao 93, foi uma apresentação perfeita. Foi uma das melhores atuações dos últimos sete anos da minha equipe", comentou Guardiola ao microfone da emissora BT Sport.

Por sua vez, o Leicester (18º) continuou se complicando na luta pela permanência na elite ao ser derrotado pelo Crystal Palace (12º) por 2 a 1, enquanto o Bournemouth (15º) deixou a zona de rebaixamento com a vitória por 2 a 1 sobre o Fulham (9º).

Outros dois jogos deste sábado terminaram em empates: 1 a 1 entre Nottingham FOrest (14º) e Wolverhampton (13º) e 3 a 3 entre Brighton (6º) e Brentford (7º).

No último duelo do dia, o Chelsea (10º) recebe o Aston Villa (11º) em Stamford Bridge.

-- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Liverpool 4 - 1

Crystal Palace - Leicester 2 - 1

Nottingham - Wolverhampton 1 - 1

Bournemouth - Fulham 2 - 1

Brighton - Brentford 3 - 3

Arsenal - Leeds 4 - 1

Chelsea - Aston Villa

- Domingo:

(10h00) West Ham - Southampton

(12h30) Newcastle - Manchester United

- Segunda-feira:

(16h00) Everton - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 72 29 23 3 3 70 27 43

2. Manchester City 64 28 20 4 4 71 26 45

3. Manchester United 50 26 15 5 6 41 35 6

4. Tottenham 49 28 15 4 9 52 40 12

5. Newcastle 47 26 12 11 3 39 19 20

6. Brighton 43 26 12 7 7 49 34 15

7. Brentford 43 28 10 13 5 46 37 9

8. Liverpool 42 27 12 6 9 48 33 15

9. Fulham 39 28 11 6 11 39 39 0

10. Chelsea 38 27 10 8 9 29 28 1

11. Aston Villa 38 27 11 5 11 35 39 -4

12. Crystal Palace 30 29 7 9 13 24 39 -15

13. Wolverhampton 28 29 7 7 15 23 42 -19

14. Nottingham 27 28 6 9 13 23 50 -27

15. Bournemouth 27 28 7 6 15 27 55 -28

16. Leeds 26 28 6 8 14 36 48 -12

17. Everton 26 28 6 8 14 22 40 -18

18. Leicester 25 28 7 4 17 39 49 -10

19. West Ham 24 26 6 6 14 24 34 -10

20. Southampton 23 28 6 5 17 23 46 -23

hap/psr-dr/pm/cb

Tags