PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA POLÍTICA JUSTIÇA: Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos indiciado pela justiça

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky promete derrotar o "mal russo" no aniversário da libertação de Bucha

PAPA SAÚDE: Papa Francisco deve receber alta no sábado

=== EUA POLÍTICA JUSTIÇA ===

NOVA YORK:

Trump comparecerá à Justiça, um caso inédito para um ex-presidente dos EUA

Donald Trump foi acusado por um caso de compra do silêncio de uma estrela pornô em 2016 e deve comparecer na próxima terça-feira(4) ante à Justiça de Nova York, um fato sem precedentes para um ex-presidente americano, que denunciou na quinta-feira uma "perseguição política".

(EUA justiça eleições fraude política)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

Bênção ou tiro pela culatra? Indiciamento de Trump representa riscos políticos para Biden

Joe Biden disse isso algumas vezes: Donald Trump é seu rival favorito para a eleição presidencial de 2024. Mas o presidente dos Estados Unidos terá que navegar com sutileza se quiser obter vantagem política do indiciamento de seu antecessor.

(EUA justiça eleições fraude política, 600 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

O que acontece após a acusação de Trump?

Donald Trump foi acusado criminalmente na quinta-feira (30) por um tribunal do estado de Nova York, algo sem precedentes para um ex-presidente dos Estados Unidos e apenas o primeiro passo em uma longa jornada jurídica.

(EUA eleições fraude política justiça, 690 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BUCHA:

Presidente da Ucrânia promete derrotar "mal russo" no aniversário do massacre de Bucha

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometeu nesta sexta-feira (31) derrotar o "mal russo" no primeiro aniversário do massacre de Bucha, uma cidade que virou o símbolo das "atrocidades" atribuídas às tropas de Moscou.

(Ucrânia conflito Rússia)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

BUCHA:

Cidade ucraniana de Bucha segue em reconstrução, sem esquecer seus mortos

Um ano depois de ser libertada pelas forças ucranianas, a cidade de Bucha continua traumatizada pelas atrocidades atribuídas às tropas russas durante trinta e três dias de ocupação.

(Ucrânia religião conflito Rússia morte, 410 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

As acusações de crime de guerra na Ucrânia

As forças russas foram acusadas de vários crimes de guerra na Ucrânia, como em Bucha, perto de Kiev, convertido em um símbolo das atrocidades atribuídas a Moscou desde o início da ofensiva em 24 de fevereiro de 2022.

(Ucrânia conflito Rússia investigação direitos, 690 palavras, já transmitida)

=== PAPA SAÚDE ===

VATICANO:

Papa melhora, receberá alta no sábado e presidirá o Domingo de Ramos

A saúde do papa Francisco, hospitalizado em Roma por uma bronquite, está melhor e o pontífice receberá alta no sábado, o que permitirá que ele comande a missa do Domingo de Ramos na praça de São Pedro, informou o Vaticano nesta sexta-feira.

(Vaticano religião saúde, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

CIUDAD JUAREZ:

Centros de migração mexicanos, prisões disfarçadas de abrigos

Luisa pensou que estava entrando em um escritório para regularizar sua permanência no México, mas de repente se viu presa. A morte de 39 migrantes em uma dessas instalações revelou mais um descaso contra aqueles que buscam chegar aos Estados Unidos.

(EUA AméricaCentral incêndio México direitos migração)

-- EUROPA

HAMBURGO:

Charles III encerra visita à Alemanha lembrando vítimas da guerra em Hamburgo

O rei Charles III da Inglaterra conclui sua visita histórica à Alemanha nesta sexta-feira (31) com uma cerimônia em Hamburgo para lembrar as vítimas alemãs dos bombardeios mortais dos Aliados em 1943.

(Alemanha história orçamento diplomacia realeza parlamento GB agricultura)

BELFAST:

Irlanda do Norte se prepara para o 25º aniversário do Acordo de Paz

A Irlanda do Norte celebra em abril, em um cenário de tensões políticas e preocupação com a segurança, o 25º aniversário do acordo de paz da Sexta-Feira Santa, que acabou com três décadas de um violento conflito intercomunitário.

(IrlandaNorte Irlanda história política paz GB, 670 palavras, já transmitida)

BELFAST:

Breve história do conflito da Irlanda do Norte

A Irlanda do Norte sofreu três décadas de confronto sangrento entre as comunidades católica/republicana e protestante/unionista que acabaram com o Acordo de Sexta-Feira Santa, que completará 25 anos em 10 de abril.

(IrlandaNorte religião história conflito diplomacia política GB, 680 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação da zona do euro caiu em março, mas pressão se mantém

A inflação em ritmo anual na zona do euro em março registrou queda significativamente maior que a esperada pelos analistas de mercado, devido à forte redução dos preços da energia, embora persista a pressão sobre o setor alimentício.

(UE inflação conjuntura índices eurozona economia, 530 palavras, já transmitida)

SHENZHEN:

Lucro da Huawei registra queda expressiva e filha do fundador da empresa assume a presidência

O lucro do grupo de tecnologia chinês Huawei registrou queda expressiva de quase 69% no ano passado, anunciou a empresa, que atribuiu em parte os resultados às sanções do governo dos Estados Unidos e à incerteza econômica global.

(China empresas, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SHEFFIELD:

Circo de artistas ucranianos e diretora russa se apresenta na Inglaterra

Dirigido por uma russa, mas com maioria de artistas ucranianos, o circo Cortex acompanhou de perto a invasão da Ucrânia por tropas da Rússia para preparar o seu novo espetáculo apresentado na Inglaterra.

(Ucrânia Rússia guerra GB circo)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Masters de Miami

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags