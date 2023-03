Papa Francisco deve deixar hospital no sábado

O papa Francisco, de 86 anos, internado com bronquite desde quarta-feira (29) no hospital Roman Gemelli, em Roma, receberá alta no sábado - anunciou o Vaticano nesta sexta-feira (31).

"O retorno de Sua Santidade a Santa Marta (sua residência no Vaticano) está previsto para amanhã, após os resultados dos últimos exames" realizados na manhã desta sexta-feira, anunciou o diretor da assessoria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado.

O pontífice argentino "passa bem" seus dias, e a "evolução clínica é normal", acrescenta a nota.

"O papa Francisco jantou pizza com aqueles que o assistem nestes dias de internação: médicos, enfermeiras, auxiliares e pessoal da gendarmeria", disse Bruni.

"Esta manhã, depois do café da manhã, ele leu alguns jornais e voltou ao trabalho", completou.

O papa recebe tratamento antibiótico para bronquite infecciosa e está internado no apartamento privado reservado aos pontífices no 10º andar do hospital universitário romano.

