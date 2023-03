Milan, atual campeão da Serie A, visita Napoli, seu provável sucessor

O Napoli, que tem tudo para ser campeão italiano nesta temporada graças à enorme vantagem na tabela, recebe o Milan, atual campeão, neste domingo, em jogo da 28ª rodada da Serie A, que pode ter uma passagem simbólica de bastões.

A dez dias de se reencontrarem nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Napoli (1º) e Milan (4º) disputam o duelo estelar do fim de semana no 'Calcio'.

O Napoli tem uma vantagem de 19 pontos sobre o segundo colocado, a Lazio, o torna o jogo muito mais importante para o Milan que marcou apenas um ponto nas últimas três partidas no campeonato, o que ameaça seriamente sua posição no G4, a zona da Liga dos Campeões.

O zagueiro francês do Milan, Pierre Kalulu, que lesionou recentemente a panturrilha direita com a seleção Sub-21 de seu país, será um desfalque no estádio Diego Maradona.

O Milan está especialmente ameaçado pela Roma (5ª, um ponto atrás), que enfrenta nesse mesmo domingo uma Sampdoria (19º) que está em apuros. A Atalanta (6ª, três pontos atrás do Milan) também está à espreita e visita o lanterna Cremonese.

A Lazio, depois de vencer o derby contra a Roma antes da pausa para os jogos das seleções, defenderá o segundo lugar em sua visita ao Monza (13º).

Antes da rodada, a Lazio tem dois pontos a mais que a Inter de Milão (3ª), que recebe a Fiorentina (9ª) no sábado.

A Juventus (7ª), a sete pontos da 'zona da Champions', vai tentar manter sua escalada na tabela no jogo deste sábado em que recebe o Hellas Verona (18º), em Turim.

-- Programação da 28ª rodada do Campeonato Italiano

- Sábado:

(10h00) Cremonese - Atalanta

(13h00) Inter - Fiorentina

(15h45) Juventus - Hellas Verona

- Domingo:

(07h30) Bologna - Udinese

(10h00) Spezia - Salernitana

Monza - Lazio

(13h00) Roma - Sampdoria

(15h45) Napoli - Milan

- Segunda-feira:

(13h30) Empoli - Lecce

(15h45) Sassuolo - Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 71 27 23 2 2 64 16 48

2. Lazio 52 27 15 7 5 42 19 23

3. Inter 50 27 16 2 9 47 31 16

4. Milan 48 27 14 6 7 44 36 8

5. Roma 47 27 14 5 8 35 26 9

6. Atalanta 45 27 13 6 8 44 31 13

7. Juventus 41 27 17 5 5 45 22 23

8. Udinese 38 27 9 11 7 37 31 6

9. Fiorentina 37 27 10 7 10 32 31 1

10. Bologna 37 27 10 7 10 33 36 -3

11. Torino 37 27 10 7 10 29 33 -4

12. Sassuolo 36 27 10 6 11 35 40 -5

13. Monza 34 27 9 7 11 32 37 -5

14. Empoli 28 27 6 10 11 24 36 -12

15. Lecce 27 27 6 9 12 24 32 -8

16. Salernitana 27 27 6 9 12 31 47 -16

17. Spezia 24 27 5 9 13 23 43 -20

18. Hellas Verona 19 27 4 7 16 22 41 -19

19. Sampdoria 15 27 3 6 18 16 44 -28

20. Cremonese 13 27 1 10 16 22 49 -27

