Comunicado do Business Wire :Hong Kong Trade Development Council

Hong Kong, a principal capital de feiras comerciais do mundo na Ásia, tornou-se mais uma vez o destino de referência para empresários de todo o mundo. Após a retomada total das viagens, os comerciantes globais se reuniram para participar das atividades comerciais da cidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005367/pt/

HKTDC Five Lifestyle Product Shows Open in April 2023 (Photo: Business Wire)

Organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC), cinco feiras de produtos de estilo de vida (Hong Kong Gifts & Premium Fair, Home InStyle, Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair, Fashion InStyle, e Hong Kong International Printing & Packaging Fair) estão programadas para retornar de 19 a 22 de abril de 2023em um só local no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong (HKCEC). Além disso, Click2Match, a plataforma de correspondência de negócios inteligentes on-line do HKTDC, funcionará de 19 a 29 de abril de 2023, fornecendo uma plataforma conveniente e eficiente para os comerciantes se conectarem além das feiras físicas. O novo modelo híbrido EXHIBITION+ reinventa as feiras para atender comerciantes globais a qualquer hora e em qualquer lugar.

O destaque da feira

As cinco feiras oferecerão uma plataforma ideal de sourcing com um total de mais de 3.500 expositores de todo o mundo. A Hong Kong Gifts & Premium Fair oferece uma excelente plataforma para os profissionais da indústria explorarem as últimas tendências e inovações na indústria de presentes e prêmios; a Hong Kong Houseware Fair renomeada como Home InStyle tem como objetivo permitir que expositores e compradores explorem as últimas tendências em utilidades domésticas, obtenham produtos e designs domésticos exclusivos e inteligentes; a Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair apresenta uma ampla variedade de têxteis e móveis domésticos; a Hong Kong Fashion Week renomeada como Fashion InStyle funciona como uma plataforma de negócios ideal para toda a cadeia de suprimentos da indústria têxtil e de moda; e a Hong Kong International Printing & Packaging Fair apresenta uma ampla variedade de soluções profissionais de impressão e impressão digital, juntamente com designs e serviços inovadores de embalagem. Com uma ampla variedade de produtos e tendências em exibição, essas feiras oferecem uma excelente oportunidade para os comerciantes construírem relacionamentos, explorarem novas oportunidades de negócios e expandirem suas redes.

Inscreva-se agora para admissão GRATUITA - https://bit.ly/3KlpbdY

Sites

-- Hong Kong Gifts & Premium Fair: www.hktdc.com/event/hkgiftspremiumfair

-- Home InStyle: www.hktdc.com/event/homeinstyle

-- Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair: www.hktdc.com/event/hkhometextilesfair

-- Fashion InStyle: www.hktdc.com/event/fashioninstyle

-- Hong Kong International Printing & Packaging Fair: www.hktdc.com/event/hkprintpackfair

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005367/pt/

Contato

Consultas com a mídia: Entre em contato com o Departamento de Exposições do HKTDC: Jojo Li Tel: (852) 22404136 E-mail: [email protected]

