Presidente dos Emirados Árabes Unidos nomeia filho mais velho príncipe herdeiro de Abu Dhabi

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyane, nomeou seu filho mais velho, xeque Khaled Bin Mohamed Bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, tornando-o o futuro chefe da federação petroleira.

Como parte de uma remodelação anunciada na noite de quarta-feira (29) pela mídia estatal, o irmão do presidente, xeque Mansur Bin Zayed Al Nahyane, dono do clube de futebol britânico Manchester City, foi nomeado vice-presidente do país do Golfo.

Ele exercerá essa função em conjunto com o soberano de Dubai e primeiro-ministro da federação, xeque Mohamed Bin Rached Al Maktoum.

O soberano de Abu Dhabi, capital e emirado que concentra as maiores reservas de petróleo da federação, é tradicionalmente o chefe do Estado federal fundado em 1971.

Consequentemente, o novo príncipe herdeiro, xeque Khaled Bin Mohamed Bin Zayed, de 41 anos, será o próximo presidente dos Emirados.

O atual líder Mohamed Bin Zayed, também conhecido como "MBZ", tornou-se presidente dos Emirados e líder de Abu Dhabi após a morte de seu meio-irmão xeque Khalifa em maio de 2022.

Líderes dos países do Golfo, como Catar e Arábia Saudita, saudaram a nomeação do xeque Khaled.

