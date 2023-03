Ex-chefe da plataforma de criptomoedas FTX se declara inocente de cinco novas acusações

O ex-chefe da plataforma de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declarou inocente, nesta quinta-feira (30), de cinco novas acusações feitas contra ele por um juiz federal em Manhattan, incluindo a de corrupção.

Em janeiro, Bankman-Fried, também conhecido como "SBF", já havia se declarado "inocente" de outras oito acusações, principalmente relacionadas à fraude de que é acusado em relação à administração da FTX.

Bankman-Fried e outros executivos são acusados de usar as contas dos clientes da FTX, sem seu conhecimento, para alimentar operações especulativas da Alameda, sua empresa de investimentos.

Extraditado das Bahamas para os Estados Unidos em dezembro, "SBF" pode ser condenado a décadas de prisão. Seu julgamento está marcado para começar em outubro, em Nova York.

Entre as novas acusações adicionadas ao arquivo pelo escritório do promotor federal de Manhattan, Damian Williams, está a de corrupção.

As autoridades americanas dizem que Bankman-Fried forçou funcionários chineses a pagar pelo menos US$ 40 milhões em subornos para recuperar o acesso aos ativos congelados.

De acordo com o documento arquivado na terça-feira, em 2021, Bankman-Fried transferiu esses fundos para obter das autoridades chinesas a liberação de mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas mantidas em contas em nome da Alameda.

A FTX, que já foi a segunda maior plataforma de negociação de criptomoedas, entrou com pedido de falência em novembro, vítima de uma crise de confiança e de pedidos de retirada em massa de clientes.

Dois outros ex-executivos da FTX e da Alameda, Gary Wang e Caroline Ellison, também acusados, se declararam culpados de várias acusações e concordaram em cooperar com as autoridades americanas, ao contrário de Bankman-Fried, que nega as acusações contra ele.

"SBF", que já teve uma fortuna estimada em 26 bilhões de dólares e era visto como um possível futuro Warren Buffett, também é acusado de ter investido, sem autorização, recursos de clientes da FTX em imóveis nas Bahamas.

O promotor federal de Manhattan também o acusa de ter usado esses mesmos fundos para fazer doações a figuras políticas democratas, em particular Joe Biden, durante sua campanha presidencial.

