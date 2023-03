Vaticano enviará discurso do papa ao espaço

O Vaticano enviará ao espaço um livro digital em miniatura com a mensagem de esperança do papa Francisco proferida em 2020, em plena pandemia de covid-19.

Apresentado nesta segunda-feira (27) durante uma coletiva de imprensa, o projeto tem como objetivo transmitir as palavras do pontífice no espaço ao colocar em órbita um "nano-livro" a uma altitude de cerca de 525 km.

Um foguete Falcon 9, da SpaceX, que decolará em 10 de junho da base aérea de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos, enviará a peça eletrônica de apenas 2 milímetros em um satélite de cerca de 30 centímetros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No comovente discurso feito pelo papa em 27 de março de 2020 diante da enorme Praça de São Pedro completamente vazia, sob uma chuva incessante, o líder da Igreja Católica convidava o mundo, "assustado e perdido", à solidariedade e unidade perante a pandemia.

Chamado de "Spei Satelles" (Satélite da Esperança, em latim), o projeto, cujo orçamento não foi revelado, foi executado em conjunto pelo Vaticano, pela Agência Espacial Italiana e várias instituições italianas.

Trata-se de uma iniciativa inédita, já que o satélite transmitirá um sinal de rádio detectável por qualquer rádio amador do mundo, explicaram os organizadores.

cmk/kv/mb/ic/mvv

Tags