Com dois de McTominay, Escócia vence Chipre (3-0) na estreia nas Eliminatórias da Euro-2024

A Escócia venceu o Chipre por 3 a 0, com uma dobradinha de Scott McTominay nos minutos finais e conquistou seus três primeiros pontos no grupo A das Eliminatórias para a Euro-2024.

A seleção escocesa saiu na frente no primeiro tempo com um chute de primeira do zagueiro do Aston Villa, John McGinn (21), mas só conseguiu garantir o triunfo com a entrada de McTominay, que jogou apenas os últimos 25 minutos.

O meia do Manchester United marcou o segundo para sua equipe de pé esquerdo de dentro da pequena área após dominar a bola com a coxa (87) e fechou o placar com um chute de pé direito na altura da marca do pênalti já nos acréscimos (90+3).

A Espanha, favorita neste grupo A, inicia a sua campanha neste sábado contra a Noruega.

--- Jogos deste sábado da primeira rodada das Eliminatórias para a Eurocopa-2024:

- Grupo A

Escócia 3 McGinn (21), McTominay (87, 90+3)

Chipre 0

(16h45) Espanha - Noruega

- Grupo D

(14h00) Armênia - Turquia

(16h45) Croácia - País de Gales

- Grupo I

(14h00) Belarus - Suíça

Israel - Kosovo

(16h45) Andorra - Romênía

