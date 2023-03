Alemanha vence Peru (2-0) em amistoso com dois gols de Niclas Füllkrug

Em um processo de reconstrução e reconquista de sua torcida, a Alemanha venceu o Peru (2-0) com dois gols de seu novo centroavante Niclas Füllkrug, na noite deste sábado em um amistoso.

Enquanto em Munique o novo treinador do Bayern, Thomas Tuchel, foi apresentado à imprensa ao meio-dia, foi em Mainz, onde "TT" iniciou a carreira de treinador, que a Mannschaft de Hansi Flick iniciou uma longa campanha de preparação para a Euro-2024 com cerca de quinze amistosos.

Os companheiros de Joshua Kimmich, que assumiu a faixa de capitão devido à ausência do lesionado Manuel Neuer, que vai ficar afastado até o final da temporada, estão automaticamente classificados para a Euro que a Alemanha organizará dentro de quinze meses (de 14 de junho a 14 de julho) e iniciaram esta série contra o Peru, 21º colocado no último ranking da Fifa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois do fiasco na Copa do Mundo de 2022 em que foi eliminada ainda na fase de grupos, a Alemanha tenta restabelecer o vínculo com seus torcedores.

Revelação da temporada na Bundesliga, o centroavante do Werder Bremen, Niclas Füllkrug, confirmou sua condição de novo queridinho da torcida ao marcar dois gols no primeiro tempo.

Um minuto depois de uma cabeçada defendida pelo goleiro peruano Pedro Gallese, Füllkrug abriu o placar aos 12 minutos, após receber uma bola longa de Nico Schlotterbeck mal dominada por Kai Havertz.

Pouco depois de meia hora de jogo, o atacante de 30 anos ampliou (33) quase impedido, após um cruzamento de Marius Wolf, um dos muitos novatos convocados por Hansi Flick nesta Data Fifa.

Depois de marcar em seu primeiro jogo pela seleção alemã, em Omã, às vésperas da Copa do Mundo, Füllkrug vem se firmando aos poucos como uma solução de longo prazo para o técnico, que optou por dois centroavantes com Füllkrug e Timo Werner contra o Peru.

No segundo tempo, Havertz perdeu um pênalti aos 67 minutos, marcado após consulta ao VAR pela árbitra da partida, a italiana Maria Sole Caputi.

Depois deste jogo tranquilo contra o Peru, ausente da última Copa do Mundo, a Alemanha terá um teste teoricamente mais difícil na terça-feira contra a Bélgica, também eliminada na fase de grupos do Mundial do Catar e também em reconstrução com um novo técnico, Domenico Tedesco.

tba/rbo/aam

Tags