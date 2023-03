NBA multa Luka Doncic por insinuar que arbitragem estava comprada

Luka Doncic, astro do Dallas Mavericks, recebeu da NBA nesta sexta-feira uma multa de US$ 35 mil (R$ 185 mil) por insinuar com um gesto que os árbitros da partida de dois dias atrás contra o Golden State Warriors estavam comprados.

A liga americana de basquete informou a multa em um comunicado no qual apontou que o esloveno fez "um gesto inapropriado e pouco profissional em direção a um árbitro".

A ação ocorreu faltando 1,7 segundo para o final do jogo contra os Warriors, quando Doncic reclamou uma falta não marcada de Draymond Green.

O armador, o segundo maior cestinha da temporada com média de 32,9 pontos por jogo, reagiu acintosamente à decisão dos árbitros e foi até um deles esfregando os dedos da mão esquerda, um gesto em referência a dinheiro.

Os Warriors, atuais campeões da NBA, acabaram vencendo a partida por 127 a 125 na casa dos Mavericks.

O time de Dallas, que ocupa a oitava posição da Conferência Oeste, está empatado com 36 vitórias com outras quatro equipes, com as quais disputa uma vaga nos playoffs.

