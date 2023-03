Bens ecológicos desafiam tendência de queda no comércio mundial

A exportação de produtos verdes, como carros elétricos e turbinas eólicas, conseguiu manter o ritmo no ano passado, apesar da desaceleração do comércio mundial, disse a ONU nesta quinta-feira (23).

O comércio mundial atingiu um recorde de US$ 32 trilhões em 2022, antes de cair na segunda metade do ano em meio à deterioração das condições econômicas e ao aumento da incerteza.

De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o crescimento do comércio mundial deve permanecer estagnado no primeiro semestre deste ano.

No entanto, segundo a mesma fonte, o comércio de produtos biológicos cresceu cerca de 4% no segundo semestre de 2022.

O valor acumulado atingiu o número recorde de 1,9 trilhão de dólares em 2022, o que representa um aumento de mais de 100 bilhões em relação a 2021.

"Esta é uma boa notícia para o planeta", disse Alessandro Nicita, um dos autores do relatório. "Esses bens são essenciais para proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas", acrescentou.

Bens ecológicos que tiveram um desempenho particularmente bom incluíram veículos elétricos e híbridos (+25%), embalagens não plásticas (+20%) e turbinas eólicas (+10%).

A UNCTAD espera que as indústrias verdes cresçam à medida que os países intensificam seus esforços para combater a mudança climática e reduzir as emissões.

A organização prevê que o mercado global de veículos elétricos, energia solar e eólica, hidrogênio verde e uma dúzia de outras tecnologias verdes chegará a US$ 2,1 trilhões até 2030, quatro vezes seu valor atual.

