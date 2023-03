Tempestade de areia polui o ar em Pequim e no norte da China

A poluição do ar atingiu níveis muito elevados em Pequim nesta quarta-feira devido a uma tempestade de areia que cobriu outras partes da China com uma névoa alaranjada e nociva para a saúde.

O índice oficial da qualidade do ar na capital chinesa chegou a 500, o nível máximo registrado, o que é sinônimo de "poluição grave". Dados não oficiais citam um nível de contaminação duas vezes pior.

As autoridades de Pequim emitiram alertas meteorológicas e recomendaram à população que diminua as atividades ao ar livre.

Em algumas regiões do norte e noroeste da China, em particular na região semidesértica da Mongólia Interior, os fortes ventos e a poeira deixaram o céu com uma estranha cor laranja.

De acordo com as autoridades, a contaminação é provocada principalmente pelas chamadas minipartículas PM10 (com diâmetro inferior a 10 micrômetros), que podem ser inaladas e agravar os problemas respiratórios.

Os moradores das áreas afetadas devem "proteger-se bem do vento e da areia e fechar as portas e janelas", recomendaram os serviços meteorológicos, que aconselharam o uso de máscara.

Crianças, idosos e pessoas com alergias respiratórias devem "limitar as saídas",acrescentaram.

As tempestades de areia são comuns no norte da China durante a primavera (hemisfério norte, outono no Brasil).

