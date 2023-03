Bíblia Hebraica mais antiga exibida em Israel

A Bíblia Hebraica mais antiga da qual se tem conhecimento foi exibida nesta quarta-feira (22) à imprensa em Tel Aviv, onde este exemplar quase completo permanecerá exposto durante uma semana antes de um leilão, em maio, em Nova York.

O 'Codex Sassoon', que recebeu o nome devido a um de seus proprietários, David Solomon Sassoon (1880-1942), dataria do século X d. C., ou mesmo do final do IX, segundo a casa Sotheby's, que organizará o leilão.

O manuscristo contém os 24 livros da Bíblia hebraica ou Tanakh, o acrônimo hebraico de Torá (ou Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento), Profetas ("Neviim" em hebraico) e outros escritos ("Ketouvim").

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este é o exemplar mais antigo conhecido e faltam apenas 12 páginas.

A partir de quinta-feira, o exemplar ficará em exposição no Museu do Povo Judaico, no campus da Universidade de Tel Aviv.

"É um dos momentos mais formidáveis da minha vida como curadora", declarou Orit Shaham Gover, diretora do museu.

Ela destacou que "esta Bíblia antiga reflete a história do povo judeu desde a Antiguidade até hoje".

O manuscrito em hebraico também contém fragmentos em grego e aramaico e está em ótimo estado de conservação.

O exemplar ficou desaparecido por mais de 500 anos, após a destruição da sinagoga de Makisin (hoje Markada, no noroeste da Síria), e foi reencontrado apenas em 1929, declarou Sharon Mintz, especialista de textos do judaísmo na Sotheby's.

De acordo com a datação por carbono-14, o Codex Sassoon é mais antigo que o Codex de Aleppo, escrito na Galileia no século X e menos completo, e que o Codex de Leningrado, do século XI e preservado na íntegra.

"O Codex Sassoon foi exposto apenas uma vez ao público, há décadas, e agora é exibido antes de ser leiloado na Sotheby's em Nova York por 30 a 50 milhões de dólares, o que pode fazer dele o manuscrito mais caro já leiloado", afirma um comunicado da casa de leilões.

alv/mj/feb/dbh/zm/fp

Tags