Veterano Roy Hodgson é o novo técnico do Crystal Palace

O Crystal Palace anunciou nesta terça-feira a contratação do veterano Roy Hodgson, ex-técnico da seleção da Inglaterra, como seu novo treinador, com a missão de evitar o rebaixamento da equipe no Campeonato Inglês.

Hodgson, de 75 anos e que substitui no cargo o francês Patrick Vieira, declarou que seu "único objetivo" era manter o Palace na primeira divisão.

O treinador, que já passou pelo clube em 2017 e 2021, assume a equipe na 12ª posição na tabela, com três pontos acima da zona de rebaixamento, depois de uma sequência negativa de 12 jogos sem vitória.

"É um privilégio ser convidado a voltar ao clube, que sempre foi importante para mim, e ver como confiam a mim a importante tarefa de reconduzir a situação da equipe", afirmou Hodgson em um comunicado.

"Nosso único objetivo agora é começar a ganhar jogos e obter os pontos necessários para garantir nosso lugar na Premier League", explicou o treinador, que já comandou as seleções de Suíça, Emirados Árabes Unidos e Finlândia.

O presidente do Crystal Palace, Steve Parish, comemorou o retorno de Hodgson afirmando que sua experiência pode ser crucial para que o time não seja rebaixado.

Entre suas conquistas na carreira, Hodgson conta com quatro títulos do Campeonato Sueco e um do Campeonato Dinamarquês. Além disso, foi vice-campeão da Liga Europa em 1997 (quando se chamava Copa da Uefa) com a Inter de Milão e em 2010 com o Fulham.

