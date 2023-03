Ucrânia afirma que destruiu mísseis russos na Crimeia; Rússia nega

O ministério ucraniano da Defesa afirmou nesta terça-feira (21) que vários mísseis de cruzeiro russos Kalibr foram destruídos na península anexada da Crimeia, uma versão desmentida pela Rússia, que anunciou ter evitado um ataque de drones.

"Uma explosão na localidade de Djankoi no norte da Crimeia (que está) temporariamente ocupada destruiu mísseis de cruzeiro russos 'Kalibr NK' quando eram transportados por ferrovia", anunciou no Telegram a Divisão de Informação do ministério da Defesa ucraniano.

A nota não revela mais detalhes nem confirma um envolvimento direto do exército ucraniano.

A Rússia, porém, desmentiu as afirmações e afirmou que derrubou vários drones ucranianos na Crimeia, dois dias após a visita do presidente Vladimir Putin à península anexada por Moscou.

Durante a noite de segunda-feira, "a defesa antiaérea impediu um ataque com drones perto da cidade de Djankoi, na Crimeia", informou o Comitê de Investigação da Rússia.

"Os alvos de todos os drones derrubados eram infraestruturas civis", acrescenta a nota.

Uma pessoa ficou ferida na queda dos destroços de um drone em uma residência e uma loja, informou o governador da Crimeia designado por Moscou, Serguei Aksionov.

No sábado, Vladimir Putin celebrou na Crimeia o nono aniversário da anexação por parte da Rússia e visitou a base da Marinha no porto de Sebastopol, no Mar Negro.

