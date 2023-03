Tribunal sueco aceita processo contra Estado por inação climática

Um tribunal sueco aceitou nesta terça-feira (21) um processo contra o Estado, movido por centenas de jovens, incluindo a ativista Greta Thunberg, que o acusam de inação sobre o aquecimento global.

Primeiro do gênero no país escandinavo, o processo foi iniciado em novembro de 2022 pela organização Aurora.

O grupo exige que o Estado cumpra "sua parte no quadro das medidas globais para limitar o aquecimento global a 1,5°C face à era pré-industrial".

Em seu processo, a organização pede que o Estado aja para conter as emissões e examine até que ponto pode reduzi-las dentro dos limites do que é "técnica e economicamente viável na Suécia".

Em um comunicado, o tribunal distrital de Nacka disse que deu ao Estado três meses para responder ao processo, acrescentando que, a depender das solicitações e das posições das partes, o caso pode levar a um julgamento, ou a processo por escrito.

"Neste momento, o tribunal distrital não pode prever quando o caso será finalizado, ou se as audiências serão necessárias", completou o tribunal, na mesma nota.

A ativista Greta Thunberg, uma das signatárias do processo, criticou na segunda-feira (20) "a traição sem precedentes" de líderes políticos em questões climáticas, após a publicação do último relatório de especialistas da ONU, segundo o qual a temperatura média do planeta chegará a +1,5°C em uma década.

