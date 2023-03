Tailândia realizará eleições legislativas em 14 de maio

As eleições legislativas na Tailândia serão realizadas no dia 14 de maio, anunciou o órgão encarregado de fiscalizar as eleições nesta terça-feira (21), um dia após a dissolução do Parlamento.

O primeiro-ministro, Prayut Chan-O-Cha, concorrerá contra uma oposição impulsionada pela baixa popularidade do ex-general, que chegou ao poder após um golpe de Estado em 2014.

O principal partido da oposição, Pheu Thai, é liderado por Taetongtarn Shinawatra, filha do influente magnata Thaksin Shinawatra, ex-primeiro-ministro (2001-2006) e ainda muito presente politicamente apesar de viver no exílio.

A opositora deve enfrentar as eleições com uma Constituição, redigida pela junta militar em 2017, que favorece candidatos próximos ao exército, ou seja, Prayut.

O primeiro-ministro dissolveu o Parlamento na segunda-feira.

De acordo com uma pesquisa publicada no domingo, realizada entre cerca de 2.000 pessoas, Pheu Thai obteria quase 50% dos votos e o partido de Prayut 12%.

