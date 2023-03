Rússia processa diretor da ONG Memorial por 'desacreditar' o exército

As autoridades russas abriram um processo criminal contra Oleg Orlov, co-presidente da ONG Memorial, acusando-o de ter "desacreditado" o exército, informou a organização nesta terça-feira (21).

Em uma mensagem publicada no Telegram, a Memorial informou que Orlov está sendo processado por "atividades públicas destinadas a desacreditar" as forças armadas russas, uma acusação que é apoiada por um artigo do código penal usado contra os críticos do conflito na Ucrânia.

Esta organização, que foi uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz em 2022, foi proibida na Rússia.

