Rússia anuncia fornecimento recorde de gás à China via gasoduto na Sibéria

O grupo russo Gazprom anunciou nesta terça-feira (21) um recorde diário de abastecimento a Pequim estabelecido na véspera através de um gasoduto na Sibéria, que atravessa o Extremo Oriente russo em direção ao nordeste da China, coincidindo com a visita do presidente Xi Jinping a Moscou.

Na segunda-feira, "a Gazprom entregou os volumes encomendados e estabeleceu um novo recorde histórico de fornecimento diário de gás para a China", disse o grupo em comunicado.

A empresa não revelou detalhes, alegando que não poderia divulgar "nenhuma informação adicional".

O anúncio do grupo russo ocorre no segundo dia da visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, a Moscou, viagem que visa reforçar as relações diplomáticas e econômicas, inclusive energéticas, entre Pequim e Moscou.

Na segunda-feira, Xi teve uma longa conversa com seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante uma reunião informal.

A Rússia tenta há vários anos aumentar o fornecimento de gás à China, que tem um grande consumo de energia, e trabalhou nesse sentido no último ano após as sanções internacionais.

No ano passado, as entregas de gás para a China através do chamado gasoduto "Poder da Sibéria" no Extremo Oriente da Rússia atingiram um recorde histórico de 15,5 bilhões de m3.

Até 2025, Moscou quer multiplicar suas exportações por meio dessa infraestrutura, chegando a 38 bilhões de m3 por ano.

