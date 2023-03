Rússia afirma que impediu ataque de drones ucranianos na Crimeia

A defesa antiaérea russa anunciou nesta terça-feira (21) que derrubou vários drones ucranianos na Crimeia, dois dias após a visita do presidente Vladimir Putin à península anexada por Moscou.

Durante a noite de segunda-feira, "a defesa antiaérea impediu um ataque com drones perto da cidade de Djankoi, na Crimeia", informou o Comitê de Investigação da Rússia.

"Os alvos de todos os drones derrubados eram infraestruturas civis", acrescenta a nota.

Uma pessoa ficou ferida na queda dos destroços de um drone em uma residência e uma loja, informou o governador da Crimeia designado por Moscou, Serguei Aksionov.

No sábado, Vladimir Putin celebrou na Crimeia o nono aniversário da anexação por parte da Rússia e visitou a base da Marinha no porto de Sebastopol, no Mar Negro.

