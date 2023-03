Premie do Japão faz visita à Ucrânia; presidente da China segue na Rússia

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, chegou em Kiev, na Ucrânia, para uma visita surpresa, horas depois que o presidente da China, Xi Jinping, desembarcou na Rússia para uma viagem de três dias. A invasão russa à Ucrânia será o tema das conversas em ambos os encontros.

O premiê japonês se encontrará com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e irá "mostrar respeito pela coragem e paciência do povo ucraniano, que está se erguendo para defender sua pátria sob a liderança de Zelenski". Ainda, Kishida irá demonstrar "solidariedade e apoio inabalável à Ucrânia como líder do Japão e presidente do G-7", indicou o Ministério das Relações Exteriores japonês.

Kishida também irá declarar "rejeição absoluta" à invasão russa e "afirmará seu compromisso de defender a ordem internacional baseada em regras", disse o comunicado do ministério.

Na Rússia, em uma reunião nesta segunda-feira (20) com o primeiro-ministro do país, Mikhail Mishustin, Xi Jinping disse que convidou Putin a visitar a China em algum momento deste ano para participar de uma reunião da iniciativa regional "One Belt, One Road", que busca estender a influência de Pequim por meio de projetos de cooperação econômica. Fonte: Associated Press.

