Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

Como parte do compromisso de A Academia Latina da Gravação? de evoluir com o sempre mutante cenário musical, e de melhor servir seus afiliados, que são criadores e profissionais da música, a organização anunciou que algumas alterações, novas categorias e uma nova área foram acrescentados ao Processo de Premiação do Latin GRAMMY®.

"Nosso compromisso é servir e representar adequadamente os criadores da música latina", disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. "Temos o prazer de apresentar estas novas categorias que refletem a constante evolução de nossa música."

ADICIONADOS NOVA ÁREA E CATEGORIA DO LATIN GRAMMY:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Melhor Compositor do AnoComo parte da recém-criada Área Compositor, esta nova categoria reconhece a excelência escrita, a profissão e a arte de compor canções. Os compositores devem ter um mínimo de seis canções recém-compostas, nas quais são creditados como compositores ou coautores, e não são intérpretes, produtores nem engenheiros.

ADICIONADAS NOVAS CATEGORIAS DO LATIN GRAMMY:

Melhor Canção de Cantor/CompositorPara serem elegíveis para esta nova categoria dentro do Área Cantor/Compositor, os singles ou faixas devem conter pelo menos 51% da letra em espanhol, português ou qualquer dialeto regional nativo, e devem ser de um Álbum de Cantor/Compositor que concorra na Categoria Álbum de Cantor/Compositor naquele ano.

Melhor Interpretação Urbana em Língua PortuguesaEsta nova categoria dentro do Área de Língua Portuguesa reconhece a enorme quantidade de música urbana que está sendo criada no Brasil e em Portugal. Os singles ou faixas podem incluir uma mistura de estilos urbanos com outros gêneros, desde que o caráter urbano predomine.

ALTERAÇÕES DE CATEGORIA ADICIONAIS:

Álbum do AnoOs álbuns dentro do Área Geral devem conter pelo menos 51% de tempo de reprodução de material recém-gravado. Prêmios ao Artista, Produtor(es), Engenheiro(s), Mixador(es), Engenheiro(s) de Masterização e Compositor(es) de 33% de tempo de reprodução do álbum se outro que não o Artista ganhar o prêmio.

Categorias de CançãoAgora é necessário incluir a data de composição ao submeter o produto para todas as categorias de Canções.

Nova categoria para Melhor Álbum de Engenharia de ProduçãoO prêmio vai para Engenheiro(s) de Gravação e Engenheiro(s) de Mixagem creditados com pelo menos 33% do álbum e Engenheiro(s) de Masterização creditados com pelo menos 51% do álbum dentro do Campo Produção.

Todas as atualizações entram imediatamente em vigor para a 24.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY®, a ser realizada em novembro. O processo de inscrição online para o Latin GRAMMY deste ano abre na quinta-feira, 23 de março de 2023. Para obter detalhes completos sobre as novas adições e atualizações, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciais à comunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005224/pt/

Contato

A Academia Latina da Gravação Nathalie Alberto [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags