Swiatek segue no topo do ranking da WTA

A tenista polonesa Iga Swiatek segue com comodidade no topo do ranking da WTA, publicado neste segunda-feira, apesar de ter caído recentemente nas semifinais do torneio de Indian Wells.

Swiatek foi derrotada pela cazaque Elena Rybakina, que posteriormente foi campeã e subiu da décima para a sétima posição na classificação.

Rybakina bateu na final a bielorrussa Aryna Sabalenka, que se manteve como número 2 do mundo.

A brasileira Bia Haddad, eliminada na terceira rodada em Indian Wells, caiu uma posição e agora é a número 14.

-- Ranking da WTA de 20 de março:

1. Iga Swiatek (POL) 9.975 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 6.740

3. Jessica Pegula (EUA) 5.605

4. Caroline Garcia (FRA) 4.990

5. Ons Jabeur (TUN) 4.976

6. Coco Gauff (EUA) 4.401

7. Elena Rybakina (CAZ) 3.720

8. Daria Kasatkina (RUS) 3.375

9. Belinda Bencic (SUI) 3.360

10. María Sakkari (GRE) 3.191

11. Veronika Kudermetova (RUS) 2.470

12. Petra Kvitova (CZE) 2.377

13. Barbora Krecijkova (CZE) 2.324

14. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.276

15. Liudmila Samsonova (RUS) 2.191

16. Victoria Azarenka (BLR) 2.182

17. Karolina Pliskova (CZE) 2.155

18. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.005

19. Magda Linett (POL) 1.770

20. Donna Vekic (CRO) 1.662

